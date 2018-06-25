Луганск, 25 июня, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушение Минских соглашений перебросили к линии соприкосновения танки и пушки-гаубицы, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в ночь на 22 июня на железнодорожную станцию «Рубежное» прибыл эшелон с 13 танками 59-й бригады ВСУ. После разгрузки военная техника убыла в направлении Дмитровки. Следующей ночью на данную станцию прибыло уже 18 единиц 152-мм пушек-гаубиц Д-20, которые на буксире выдвинулись в район Нового Айдара.

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Как сообщало ИА REGNUM, развязанная Киевом война в Донбассе продолжается с 2014 года. Украина нарушает Минские соглашения, ежедневно обстреливая народные республики и наращивая военную мощь.

Так, за сутки 24 июня ВСУ семь раз обстрелял позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Веселогоровка, Сокольники, Лозовое, Фрунзе и Логвиново. Огонь велся из минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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