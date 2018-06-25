Эр-Рияд, 25 июня, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Более 120 тыс. женщин в Саудовской Аравии подали заявку на получение водительских прав, сообщает 25 июня Al Arabia.

Женщина за рулем

В пяти городах королевства созданы специализированные учебные заведения, направленные на обучение женщин вождению автомобиля.

Напомним, 24 июня 2018 года в Саудовской Аравии был снят многолетний запрет на право вождения транспортного средства представителям женского пола. Данный акт является частью более обширного плана наследного принца Мохаммеда бин Салмана по модернизации государства.