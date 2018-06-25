Москва, 25 июня, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Жители Российской Федерации, доход которых составляет до 30−40 тыс. рублей в месяц, вынуждены брать микрокредиты. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в исследовании крупнейшей микрофинансовой компании «Домашние деньги».

Дарья Антонова ИА REGNUM Недостаточно денег

«Потребность населения в микрозаймах находится на высоком уровне», — говорится в исследовании.

В компании пояснили, что среднестатистическому заемщику с доходом до 30−40 тысяч рублей в месяц без оформления ссуды не «представляется возможным» совершить необходимые и нужные покупки.

По мнению экспертов, жителям страны не хватает дополнительно порядка 5 тысяч рублей в месяц, чтобы откладывать эту сумму.

Читайте также: Банки сообщат о рисках валютных кредитов