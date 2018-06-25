Вашингтон, 25 июня, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал страны, установившие искусственные торговые пошлины и барьеры на американские товары, отменить их. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп угрожает

По его словам, если этого не будет сделано, Вашингтон примет дополнительные меры в области торговли в адрес этих стран.

Напомним, с марта 2018 года Соединенные Штаты начали торговую войну, вводя ввозные пошлины против производителей из Евросоюза, Канады, Мексики, Китая и ряда других стран.

Американский лидер Дональд Трамп объясняет это желанием вернуть реальный сектор экономики на территорию США и создать там рабочие места.

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