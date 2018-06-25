Якутск, 25 июня, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Возглавлявший Нюрбинский район Якутии до декабря 2016 года Борис Попов утверждает, что возбуждённое в отношении него уголовное дело сфабриковано по заказу экс-главы региона Егора Борисова. Доказательством этого он считает то, что гособвинение отказывается приглашать свидетелей на заседание по его делу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судебное взыскание

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"Я знаю, что политический заказ на моё уголовное преследование сделал Егор Борисов. Об этом я говорил и раньше, когда он был Ил Дарханом, — сказал Борис Попов в интервью газете «Якутск Вечерний». — Следователь сразу сказал мне: «Признавайся, потому что на тебя есть заказ. Я посадил вашего мэра Нюрбы (Гаврила Васильева), и тебя посажу». Впервые имя заказчика мне назвали информированные сотрудники Якутского СИЗО и Табагинской колонии, где одно время находился в больнице. Мне сказали: политический заказ Егора Борисова, а дальше его принял и направил в органы бывший прокурор, действующий руководитель администрации главы и правительства республики Фёдор Борисов. Заказ также осуществлял земляк Егора Борисова зампред правительства Михаил Гуляев. Доносы на месте делал и координировал председатель Нюрбинского райсовета Сергей Евсеев».

Борис Попов напомнил, что является помощником депутата Госдумы РФ от Якутии Федота Тумусова, с которым у Егора Борисова напряжённые отношения. При этом экс-глава Нюрбинского района уверен, что даже несмотря на отставку экс-главы республики, «заказ» на него не снят.

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«Фёдор Борисов по-прежнему руководит администрацией уже врио главы Якутии. И я уверен, что он хочет довести начатое до конца. А, во-вторых, как сейчас следствие и прокуратура откажутся от обвинения? У них же есть понятие «честь мундира». Хотя в этом случае чести точно нет. И, если меня оправдать, кто-то же из них должен будет за это ответить — человек пять месяцев за решеткой провел, полтора года следствия и суда. Вот они и пытаются довести дело до обвинительного приговора. Но как это сделать, не представляют. Да и свидетели, когда Егор Борисов ушёл, теперь могут наговорить такого, что заказчикам и исполнителям тошно станет», — считает Борис Попов.

Он также сообщил, что гособвинение старается не приглашать свидетелей на заседания суда, предлагая ограничиться показаниями, которые были даны в ходе предварительного следствия. Судья подчёркивает, что свидетели должны присутствовать на заседаниях. Борис Попов также уверен в том, что это необходимо.

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«У меня такое впечатление, что раньше на свидетелей или давление оказывали, или следователь брал из их показаний только то, что ему было нужно. Поэтому необходим повторный допрос. Я требую, чтобы всех свидетелей допросили в ходе судебного разбирательства. В противном случае, считаю, что мои права на защиту будут нарушены. Уже не раз было, когда свидетели обвинения давали в суде показания фактически в мою защиту. Не то, чтобы они меняли первоначальные показания, но давали дополнительные, которые были весьма интересны. К примеру, начальник финансово-казначейского управления Нюрбинского района в суде показала, что никто не оказывал на неё давления при принятии решения о перечислении денег подрядчику «БСК строй». Она получила моё распоряжение, посчитала его законным и дала указание о перечислении средств. Но в её показаниях на предварительном следствии этого не было. Следствие как раз и пытается доказать, что я заставлял подчиненных переводить деньги подрядчикам строительства», — рассказал экс-глава Нюрбинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению следственного комитета Якутии, Борис Попов арестован за превышение должностных полномочий, проявившееся в перечислении 20 миллионов рублей из бюджета подрядчику на строительство школы в селе Кюндядя. Эти средства компания-подрядчик получила заранее в нарушение условий контракта.

Жители Нюрбинского района считают, что истинной причиной задержания главы муниципалитета стало его противодействие продаже акций компании «АЛРОСА-Нюрба». Своим протестом на заседании комитета Госсобрания республики Борис Попов поднял волну негодования против приватизации госпакета, и соответствующую поправку в бюджет даже сняли с рассмотрения регионального парламента.

Тем не менее 10% акций «АЛРОСА-Нюрба» были внесены в уставный капитал АО «РИК Плюс» по цене 11 млрд 990 млн рублей. Договор купли-продажи с АО «РИК Плюс» был подписан 22 декабря 2017 года. Следующим шагом станет продажа этих ценных бумаг большой АЛРОСА.

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