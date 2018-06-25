Москва, 25 июня, 2018, 07:14 — ИА Регнум. В последний день недели (22 июня) торги по рублёвым парам закрылись снижением. На фоне утреннего роста нефтяных котировок курс рубля с самого начала торгов демонстрировал рост. К закрытию дня курс доллара снизился до 62,81 руб., курс евро — до 73,23 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Ключевым событием недели стала встреча ОПЕК+. На нем было принято решение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Рынок уже был готов к такому решению, поэтому перед выходными последовало закрытие спекулятивных коротких позиций, что привело к повышению цены на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в августе 2018 года на 3,42%%, до $75,55 за баррель.

Дополнительную поддержку рублю оказали налоговый период и повышение индекса государственных облигаций России (RGBI). По итогам дня индекс вырос на 0,11%, до 140.16.

Сегодня, 25 июня, российская валюта может растерять всю прибыль за 22 июня. Для ослабления рубля есть несколько причин. Первая причина, падение цен на нефть на 2%, до $74,08, вторая — на 25 июня приходится пик налоговых выплат, третья — индекс RGBI находится в восходящей коррекционной фазе, которая может внезапно завершиться.

Учитывая, все вышеперечисленные факторы у рубля мало шансов на укрепление. Скорее всего, сегодня курс доллара восстановится до 63,60 руб., курс евро — до 74 руб.

Напомним, 22 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 82 коп. (-1,29%), до 62,89 руб., курс евро — на 52 коп. (-0,85%), до 73,30 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3.5 млрд (-5,40%), евро/рубль — 458,6 млн евро (+22,48%).

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