Москва, 25 июня, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Два экипажа вертолётов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России вместе со своими боевыми машинами после выполнения боевых задач вернулись из Сирии на родину. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Vlsergey Вертолёт Ка-52

Винтокрылые машины были перевезены с сирийского аэродрома Хмеймим самолетами военно-транспортной авиации ВВС РФ. В военном ведомстве отметили, что экипажи продолжат несение службы на аэродромах базирования в пунктах постоянной дислокации.

Напомним, 11 июня в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что попытка террористов прорваться из района Эт-Танф в направлении Пальмиры предотвращена армией Сирии при поддержке ВКС РФ.

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