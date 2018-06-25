Шанхай, Китай, 25 июня, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Польская девушка, живущая в Китае, заявила в своем недавнем видео на Youtube, что Китай, определенно, является очень безопасным местом для иностранцев, сообщает агентство Синьхуа.

JesseW900 Ночной Шанхай

Девушка сняла видео, как она одна гуляет по темным улицам ночного Шанхая, комментируя свое путешествия словами, что в Шанхае она чувствует себя безопасней, чем в Польше и датском Копенгагене, где она выросла.

«В Копенгагене, когда я гуляю по вечерам, я чувствую дискомфорт от окружающих людей… Ничего подобного я не ощущаю в Китае и никогда ничего плохого здесь не происходило ни со мной, ни с моими друзьями», — заявила девушка. При этом, многие в комментариях поддержали ее слова, отметив, что уровень преступности в Китае даже ниже, чем в Канаде несмотря на большую населенность. При этом западные СМИ постоянно пытаются убедить жителей США и ЕС, что Китай — очень опасная страна.

Отметим, что по вечерам, после захода Солнца, в Китае действительно трудно встретить на улице праздношатающихся граждан. В основном вся «ночная жизнь», как и везде, крутится вокруг увеселительных заведений и ресторанов, а также караоке-баров, которые очень любят посещать китайцы. Но улицы, парки и дворы, при этом, в вечернее и ночное время суток практически полностью пусты. При этом, по уровню убийств на 100 тыс. человек, согласно исследованию ООН от 2012 года, Китай занимает 176 место из 207. Для сравнения, США занимают 102 место, а Россия — 96 место.