Куньмин, Китай, 25 июня, 2018, 06:34 — ИА Регнум. Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала шестерых подозреваемых в перевозке наркотиков, изъяв при этом 82 кг запрещенных веществ, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

U.S. Coast Guard Конфискованные наркотики

Полиция Цзингу-дай-ийского автономного уезда провинции Юаньнань и города Пуэр получила в середине мая текущего года информацию о том, что группа злоумышленников планирует из-за рубежа ввести в провинцию Хунань транзитом через провинцию Юньнань наркотические вещества. Уже 24 мая двое подозреваемых было задержано. У них при себе было найдено 16 упаковок героина и 23 пакета метамфетамина весом 36 кг.

Во время второй операции, 16 июня, власти изъяли 45,8 кг метамфетамина в одной из квартир в том же городе, задержав еще четверых подозреваемых. Расследование продолжается. Отметим, что Юньнань граничит с «злотым треугольником» наркоторговли Лаос — Таиланд — Мьянма, в связи с чем около 80% всех наркотических веществ, изымаемых в Китае, изымаются в этой провинции.