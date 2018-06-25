Рим, 25 июня, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Итальянские власти запретили спасательным кораблям приходить на помощь судам с беженцами. Об этом сообщает The Independent.

Mstyslav Chernov Unframe Беженцы в море

Спасатели должны игнорировать сигналы бедствия, подаваемые такими судами. Направляющиеся в Европу корабли подают сигналы, находясь в ливийских территориальных водах, следовательно, оказывать им помощь должна Ливия, говорится в распоряжении.

Ранее власти Италии запретили спасательным кораблям с беженцами заходить в порты страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Брюсселе состоялось закрытое совещание по проблеме нелегальной миграции. Судя по комментариям политиков, прийти к какому-либо решению им не удалось.

Читайте подробнее: Лидеры ЕС обсудили мигрантов в закрытом режиме и ничего не решили