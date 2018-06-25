Аддис-Абеба, 25 июня, 2018, 05:00 — ИА Регнум. В Эфиопии арестованы подозреваемые в причастности к покушению на премьер-министра Абия Ахмеда. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Эфиопии

Глава федеральной полицейской комиссии Зейну Джемал уточнил, что под арест взяты 30 человек. Министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман привел последние данные о количестве погибших и пострадавших в результате взрыва на площади Мескель в Аддис-Абебе.

Жертвами взрыва стали два человека, еще 156 человек пострадали. В больницах находятся 43 раненых, состояние шести из них — критическое, написал Аман в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Аддис-Абебе во время митинга с участием премьер-министра Абия Ахмеда произошел взрыв. В сторону политика с одной из трибун бросили гранату. Ни одна из экстремистских организаций пока не взля на себя ответственность за произошедшее.

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