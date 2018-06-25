Взрыв в столице Эфиопии: задержаны 30 подозреваемых
Аддис-Абеба, 25 июня, 2018, 05:00 — ИА Регнум. В Эфиопии арестованы подозреваемые в причастности к покушению на премьер-министра Абия Ахмеда. Об этом сообщает агентство Reuters.
Глава федеральной полицейской комиссии Зейну Джемал уточнил, что под арест взяты 30 человек. Министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман привел последние данные о количестве погибших и пострадавших в результате взрыва на площади Мескель в Аддис-Абебе.
Жертвами взрыва стали два человека, еще 156 человек пострадали. В больницах находятся 43 раненых, состояние шести из них — критическое, написал Аман в Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Аддис-Абебе во время митинга с участием премьер-министра Абия Ахмеда произошел взрыв. В сторону политика с одной из трибун бросили гранату. Ни одна из экстремистских организаций пока не взля на себя ответственность за произошедшее.
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