Тверь, 25 июня, 2018, 04:17 — ИА Регнум. МЧС Тверской области выпустило памятку для гостей и жителей региона, собирающихся отдыхать на природе, и предупредило их о возможной опасности. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Andrew Butko На природе

Любителям шашлыка рекомендовано использовать специальные угли и мангал, причем жарить мясо в МЧС советуют в специально отведенных местах вдали от домов и других построек. Эти меры необходимы для предотвращения пожаров, так как искры от огня могут вызвать тление. Также ведомство посоветовало не использовать специальные жидкости для розжига.

Как сообщало ИА REGNUM, группа ученых из Цзинаньского университета в Китае по результатам исследования пришла к выводу, что дым, возникающий при приготовлении шашлыка, токсичен и опасен для здоровья.