Париж, 25 июня, 2018, 03:50 — ИА Регнум. Десять членов утраправого радикального движения были задержаны антитеррористическими службами Франции, сообщает France Info.

Цитата из к/ф «Стена». Реж. Алан Паркер. 1982. Великобритания Правые радикалы

Издание отмечает, что радикалы планировали устроить нападения на мусульман. Члены ультраправого движения были задержаны 23 июня, при обыске сотрудники полиции изъяли около 20 единиц огнестрельного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая французские спецслужбы отчитались о предотвращении теракта, который готовили два выходца из Египта.