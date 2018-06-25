Москва, 25 июня, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Фильм «Мир Юрского периода 2» стартовал в прокате в Северной Америке хуже первой части фильма, сообщает Kinonews.

Цитата из к/ф «Мир Юрского периода 2». Реж. Хуан Антонио Байон. 2018. США Лицом к лицу

В первые выходные картина собрала $150 миллионов, что на $50 миллионов меньше, чем собрал первый фильм серии за аналогичный период. За пределами Северной Америки фильм оказался более популярен, однако все равно не смог собрать больше первой части.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Мстители: война бесконечности» 11 июня преодолел отметку в $2 млрд по сумме общемировых кассовых сборов.