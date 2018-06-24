Москва, 25 июня, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Аргентинский футболист Серхио Агуэро не будет играть в матче с Нигерией, заявил журналист Хосе Альварес Хайа в своем Twitter.

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Серхио Агуэро

По словам журналиста, тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли не выпустит игрока на поле за критику со стороны Агуэро. При этом, подмечает журналист, Сампаоли сделает вид, что Агуэро не выйдет на поле исключительно по спортивным причинам.

Ранее тренер аргентинской команды Хорхе Сампаоли заявил, что сборная Аргентины не смогла адаптироваться к его идеям и упрекнул команду в недостаточной самоотдаче. В ответ Агуэро заявил журналистам: «Пускай говорит что хочет».

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