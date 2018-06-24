Анкара, 25 июня, 2018, 00:15 — ИА Регнум. Турецкий народ доверил действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану исполнение обязанностей главы государства. Об этом Эрдоган заявил, выступая в Стамбуле по окончании президентских и парламентских выборов, передает турецкий телеканал NTV.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Народ выразил свою волю», — сказал Эрдоган и поблагодарил всех пришедших на выборы граждан.

Турецкий лидер назвал рекордной явку, составившую около 90%. Это урок демократии для всех, добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. По итогам подсчета более 95% бюллетеней результат Эрдогана составил 52,74% голосов. Второе место занимает кандидат от оппозиционной «Республиканской народной партии» Мухаррем Индже, набравший 30,7% голосов избирателей.

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