Пекин, 24 июня, 2018, 23:52 — ИА Регнум. Энергохранилища для индустриальных проектов, подзарядка которых будет осуществляться от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — солнечных и ветровых установок, — собираются построить в пекинском районе Тунчжоу, сообщает 24 июня Синьхуа.

Зеленая энергетика

Хранилища позволят создать резервные мощности эксплуатации на случай пожаров, блэкаутов и сбоев в работе энергосетей, а также пиковых нагрузок. По экспертным оценкам, проект позволит сэкономить как минимум 2 млрд кВт-ч в год. Использование при производстве энергии ВИЭ, удельный вес которого в общей генерации к 2035 году планируется довести до 20%, обеспечит решение такой болезненной столичной проблемы, как загрязнение воздуха.

Проект энергохранилищ в Тунчжоу является частью общего развития агломерации Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй.

Напомним, что в Китае уделяют особое внимание развитию «зеленой» энергетики; страна является одним из главных сторонников продвижения проектов по борьбе с климатическими изменениями.