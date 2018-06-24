Ростов-на-Дону, 24 июня, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону гостеприимно встретил следующих участников ЧМ-2018, которые проведут матч на «Ростов Арене» в рамках группового этапа. В аэропорту «Платов» 24 июня приземлились два борта с футболистами и тренерским штабом — из Исландии и Хорватии, сообщает ИА REGNUM.

Пресс-служба аэропорта «Платов» Автобус сборной Исландии

Стоит отметить, что команда Исландии ранее не принимала участия в первенствах планеты по футболу, но она особо близка сердцу ростовчанам. Это связано с тем, что три игрока национальной команды играют в составе футбольного клуба «Ростов». Это Сверрир Инги Ингансон и Бьёрн Бергманн Сигурдарсон, а также Рагнар Сигурдссон, которого 19 июня с днём рождения поздравила многотысячная фан-зона FIFA на Театральной площади южной столицы.

Что касается национальной сборной Хорватии, то вслед за наставником Златко Даличем по трапу спустились полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич, нападающий итальянского клуба «Ювентус» Марио Манджукич, полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич. Лучший результат на чемпионатах мира сборная Хорватии показала в 1998 году. Тогда хорватские игроки завоевали бронзовые медали первенства планеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в матче второго тура ЧМ-2018 Хорватия разгромила финалистов прошлого мундиаля — сборную Аргентины (0:3). Тем самым подопечные Златко Далича обеспечили себе досрочный выход в плей-офф. Исландская команда 22 июня всухую проиграла сборной Нигерии — 0:2.

Напомним, матч Хорватия — Исландия состоится на «Ростов Арене» 26 июня. Начало — в 21:00.