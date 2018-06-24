Эр-Рияд, 24 июня, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Две баллистические ракеты, выпущенные с территории Йемена, перехватили в небе над столицей Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники

Иван Шилов ИА REGNUM Эр Рияд

По их данным, к запуску ракет, сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, якобы причастны хуситы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Йемене продолжается гражданская война, когда хуситы свергли президента страны Хади Мансура. После его бегства в Саудовскую Аравию, арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, вторглась в государство.

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