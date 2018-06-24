Берлин, 24 июня, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Ввиду масштабного кризиса, разразившегося между двумя партиями, а именно ХДС (Христианско-демократический союз Германии) и ХСС (Христианско-социальный союз Баварии), в ситуацию решила вмешаться партия СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), входящая в состав тройной правительственной коалиции. На настоящий момент стало известно, что по распоряжению руководства партии предприняты первые подготовительные шаги к новым выборам и формированию таким образом нового правительства. Как сообщает в сегодняшнем выпуске газета «Der Spiegel» в конце прошлой и в начале этой недели в доме Вилли Брандта прошли три внутрипартийных совещания под руководством генерального секретаря СДПГ Ларса Клингбайля. По сообщениям газеты, на собраниях речь о шла об оперативной подготовке к предвыборной борьбе в Бундестаге. В процессе обсуждений, в которых среди прочих принимали участие госсекретарь Министерства труда и общественных дел Германии Торбен Альбрехт и начальник отделения штаб-квартиры партии, согласно сообщениям «Der Spiegel», говорилось также о возможных сроках выборов и о том, сколько потребуется времени, чтобы составить примерный список кандидатов и предвыборную программу. Самым ранним временным пунктом, на который могли бы быть назначены выборы, по мнению стратегов из СДПГ, является начало сентября. Помимо этого, Клингбайль уже отдал распоряжение найти подходящее помещение для особого заседания партии.

SPD Schleswig-Holstein Андреа Налес

До этого, председатель СДПГ Андреа Налес в одном из интервью заявила: «Я очень рассержена на то, как сегодня играются с Германией из-за очевидной паники проиграть абсолютное большинство в Баварии.» Под этими словами Налес подразумевала предвыборную борьбу Христианско-Социального союза в баварском Ландтаге, осуждая тем самым действия министра внутренних дел Хорста Зеехофера, являющегося главой ХСС. «Я не намерена и дальше терпеть все эти уловки и призываю Союз (ХСС и ХДС) вернуться к настоящей работе совместно с нами. Речь идет уже не о политике по решению вопроса с беженцами, а о битве за власть, о соперничестве и о внутрипартийном продвижении.» — заявила Андреа Налес. По ее словам, вся Германия и почти вся Европа стали невольными заложниками этих политических игр. Так же она упомянула премьер-министра Баварии Маркуса Зедера (ХСС), сказав следующее: «Зедер должен наконец понять, что конституция нашей страны устроена так, что внешняя политика является прерогативой не премьер-министра Свободного государства Бавария, но всей Федеративной Республики Германия.» Маркус Зедер поддерживает Хорста Зеехофера с его предложением выслать ранее зарегистрированных в других странах ЕС беженцев с немецкой границы, при этом Зеехофер настаивает на решительных действиях, не дожидаясь согласия других стран ЕС, против чего активно выступает канцлер Ангела Меркель, ведя переговоры со своими европейскими коллегами. Ее старания по объединению Европы для решения этой проблемы, как говорит Андреа Налес, действительно стоит «принимать в серьез». Также председатель заявила, что «европейские партнеры просигнализировали, что они готовы искать пути решения проблемы.» Но если все же новые выборы действительно состоятся, Налес сказала, что СДПГ встретит это «во всеоружии». Так сообщает газета «Frankfurter Allgemeine».