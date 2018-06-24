Цюрих, Швейцария, 24 июня, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА), которая не выявила нарушений антидопинговых правил со стороны российских футболистов из расширенного списка сборной, передала результаты своего расследования во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом говорится в пресс-релизе ФИФА.

Допинг

Отмечается, что расследование ФИФА в отношении футболистов было проведено совместно с WADA, которое приняло выводы федерации футбола.

«Агентство WADA согласилось с решением ФИФА о закрытии дела», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня 2018 г. директор американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт заявил, что игроки сборной России по футболу должны сдать дополнительные допинг-тесты.

По его мнению, серия необычно убедительных побед российских футболистов может быть обусловлена тем, что в России продолжает действовать «система применения допинга».

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