Росток, Германия, 24 июня, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Псков принял эстафету международных Ганзейских дней, которые город готовится принять в июне 2019 года, от Ростока (Германия), где сегодня, 24 июня, завершились 38-е международные Ганзейские дни. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на церемонии закрытия форума флаг Ганзейского союза Нового времени главе Пскова Ивану Цецерскому передал обербургомистр Ростока Роланд Метлинг.

Pskovgorod.ru Ганзейские дни в Пскове

После передачи флага в Ростоке стартовал велопробег, участников которого ожидают в Пскове 30 июня.

По словам президента Ганзейского союза Нового времени Яна Линденау, в мероприятиях международного ганзейского форума в Ростоке приняли участие делегаты из 115 городов 16 стран Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псков ожидает, что 39-е международные Ганзейские дни посетят не менее 600 тыс. туристов.

Напомним, международные Ганзейские дни Нового времени во Пскове в 2019 году пройдут в России во второй раз, спустя 10 лет после того, как в 2009 году они впервые состоялись в Великом Новгороде. Ганзейские дни в Пскове получили федеральный статус, организационный комитет по подготовке мероприятия возглавила вице-премьер РФ Ольга Голодец.