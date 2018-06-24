Анкара, 24 июня, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после подсчета более 66% бюллетеней лидирует на президентских выборах-2018. Об этом сообщает агентство Anandolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Согласно предварительным данным, за действующего президента страны отдают голоса боле 55% избирателей.

Один из главных соперников Эрдогана Мухаррем Индже на данный момент набрал более 29% голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента и парламента в Турции прошли 24 июня.

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