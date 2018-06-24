Москва, 24 июня, 2018, 19:51 — ИА Регнум. 24 июня на стадионе «Екатеринбург Арена» был разыгран матч 2-го тура группы H в рамках Чемпионата Мира 2018 между национальными сборными Японии и Сенегала. Противостояние завершилось результативной ничьей 2:2.

Fifa.com Матч Сенегал — Япония

На 11-й минуте вингер «Ливерпуля» Садио Мане открыл счёт — 0:1. Через 23 минуты форвард «Бетиса» Такаси Инуи сравнял счёт, замкнув передачу Юто Нагатомо — 1:1. На экваторе второго тайма Мусса Ваг вновь вывел Сенегал вперёд — 1:2. Через 7 минут экс-диспетчер московского ЦСКА Кейсуке Хонда забил свой первый гол на мундиале — 2:2. В роли ассистента выступил Такаси Инуи.

Статистика матча (Япония/Сенегал)

Удары 5/11

Удары в створ 3/7

Владение 54%/46%

Фолы 6/10

Набрав по 4 очка, Сенегал и Япония делят первую строчку с одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей.

Составы на матч:

Япония: Кавасаки, Седзи, Нагатомо, Сакаи, Есида, Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Хасебе, Осако.

Сенегал: Н’Диайе, Кулибали, Сане, Сабали, Ваг, Гейе, Н’Диай, Ндиайе, Мане, Сарр, Ньянг.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Предупреждения: Ньянг — 59, Инуи — 68, Сабали — 90, Ндойе — 90+1.

Голы: Мане 11 — 0:1, Инуи 34 — 1:1, Ваг 71 — 1:2, Хонда 78 — 2:2.