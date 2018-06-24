Москва, 24 июня, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые сняли постановочные кадры в сирийской провинции Идлиб, готовят провокацию. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, ссылаясь на данные жителей провинции Идлиб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар (фейк, химическое, атака, белые каски, Сирия, Асад)

Местные жители по телефону рассказали российским военным, что в провинцию Идлиб 22 июня приезжала съемочная группа информационного агентства одной из ближневосточных стран.

«Журналисты» вместе с членами незаконных вооруженных формирований (НВФ) сняли постановочные видеоролики, демонстрирующие «эвакуацию» мирного населения и якобы разрушенные авиаударами ВВС РФ и Сирии дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем приняли участие различные террористические группировки. При помощи Воздушно-космических сил (ВКС) России правительству Сирии удалось очистить большинство районов страны от запрещенных группировок.