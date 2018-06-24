Брюссель, 24 июня, 2018, 18:40 — ИА Регнум. В Брюсселе вечером в воскресенье, 24 июня, началось экстренное закрытое совещание по вопросу о нелегальной миграции с участием 10 лидеров стран ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Эта тема стала основной для итальянских СМИ в воскресенье. Во встрече принимает участие и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, а новое правительство страны выступает с наиболее радикальной в ЕС позицией по мигрантскому вопросу.

Предложение Италии будет заключаться в кардинальном пересмотре дублинского соглашения и прежде всего — в отмене правила особой ответственности «страны первого въезда в ЕС», рассказал Конте журналистам перед началом саммита, передает информагентство Ansa.

Наблюдатели сомневаются в успехе саммита, потому что у всех участников разные интересы. Страны, которые принимают много мигрантов (к примеру, Италия), хотят изменить ситуацию, а те, кто сейчас затронут этим в меньшей степени (как Франция), не хотят менять ничего, кроме риторики, а то и ещё более сократить свой вклад (Германия). Il Messaggero вынес в заголовок статьи фразу «Все против всех». Il Tempo, в свою очередь, отмечает: «Слов — много. Решений — ноль».

При это в Италии начали обсуждать, не станет ли вопрос о мигрантах спусковым крючком распада ЕС. С такими допущениями выступают уже не только журналисты, но также и глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези. Впрочем, наблюдатели не исключают, что громкие заявления — лишь средство оказания давления на соседей.