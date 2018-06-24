Подпорожье, Ленинградская область, 24 июня, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Трагедия произошла в субботу, 23 июня, на территории туристического комплекса «Верхние Мандроги» Подпорожского района Ленинградской области. Это очень популярное у туристов место, к которому ежедневно причаливают круизные и прогулочные суда, приезжают экскурсанты на автомобилях и автобусах.

Lenobl.sledcom.ru Фигура, упавшая на мальчика в Ленобласти

Как сообщили 24 июня в следственном управлении СКР по Ленобласти, 8-летний мальчик вместе с родственниками в частном порядке приехал на территорию туристического комплекса, где на него рухнула деревянная фигура сказочного персонажа.

«Она упала на ребенка, придавив его своим весом, в результате чего мальчик скончался», — отметили в СУ СКР.

Лодейнопольским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи изучили место происшествия, изъяли необходимую документацию у руководства туркомплекса. Продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии.

«Следствием будет дана принципиальная оценка деятельности руководству комплекса, а также лиц, непосредственно ответственных за безопасность людей на территории туристического комплекса», — пообещали в СУ СКР по Ленобласти.

По данным портала «Конкретно.ру», на ребенка во время экскурсии упала деревянная скульптура Бабы-Яги высотой около трех метров. Это же подтверждается снимками с места ЧП, опубликованными СКР. Мальчик, ученик второго класса, приехал в Ленобласть со своей бабушкой из Нижнего Тагила.

«Школьник получил травму головы, несовместимую с жизнью», — отмечает источник.