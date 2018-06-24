Нижний Новгород, 24 июня, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Девиз Панамы — «Pro Mundi Beneficio», что с латинского переводится как «На благо миру». И на чемпионате мира по футболу в России Панама, действительно, несёт благо для своих соперников: такой слабой сборной мы не видели со времён КНДР на ЧМ-2010.

Fifa.com Матч Англия — Панама

Англичане приговорили Панаму уже в первом тайме, забив пять безответных мячей. Ладно, Гарри Кейн (он сделал дубль, реализовав два пенальти), но как же раззабивался центральный защитник Джон Стоунс, оформивший дубль. Ещё один гол в первом тайме забил Джесс Лингард. Да как забил: шикарным кручёный ударом по дуге в правую «девятку». Хорош, Джесси! Вот и панамский кипер залюбовался — даже не шелохнулся. Во втором тайме ураган (hurricane) Гарри Кейн сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира, оставив позади Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

А что Панама? Она не грустит: ведь в конце матча с англичанами панамцы забили гол — первый их гол на чемпионатах мира. Ярчайшие панамские болельщики поприветствовали это великой благодарностью. Автор исторического мяча — Фелипе Балой.

В группе G всё вышло удивительно предсказуемо. Панама и Тунис — мимо, Англия и Бельгия — вперёд. И вот в следующем туре мы увидим — наконец-таки! — эпическую битву: сборные Англии и Бельгии встретятся друг с другом. Тут-то мы и узнаем, чего действительно стоят эти команды. Не по Тунису же и Панаме нам судить.