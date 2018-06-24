Волгоград, 24 июня, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Сборная России по футболу, переигравшая на групповом этапе чемпионата мира (ЧМ) Саудовскую Аравию и Египет, является «командой-сюрпризом». Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер сборной Египта Эктор Купер на пресс-конференции.

Fifa.com Сборная России

«Россия — команда-сюрприз, выигравшая два матча на старте, — сказал Купер. — … Сейчас россияне хорошо смотрятся».

Наставник сборной Египта не стал отвечать на вопрос, можно ли подопечных Станислава Черчесова отнести к числу фаворитов в борьбе за трофей ЧМ-2018.

«Мне сложно давать прогнозы», — сказал Купер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2018 по футболу в России проходит с 1 июня. Подопечные Станислава Черчесова, переигравшие Саудовскую Аравиию (5:0) и Египет (3:1), досрочно оформили выход в плей-офф мундиаля. 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в третьем матче группового этапа ЧМ.

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