Анкара, 24 июня, 2018, 16:19 — ИА Регнум. В Турции не зафиксировано каких-либо нарушений в ходе голосования на президентских и парламентских выборах. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на турецкое МВД.

OSCE Parliamentary Assembly Выборы в Турции

В ведомстве добавили, что всего в стране в день выборов обеспечивают порядок более 530 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избирательные участки на выборах президента и парламента в Турции открылись 24 июня 2018 г.

Ожидается, что основные положения конституционной реформы-2017, которая превращает Турцию из парламентской в президентскую республику, вступят в силу после голосования в стране.

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