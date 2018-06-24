Дамаск, 24 июня, 2018, 16:18 — ИА Регнум. В северной части провинции Хомс подразделения российской военной полиции проводят мероприятия по зачистке и осмотру освобожденной территории. В ходе планового патрулирования местности на запад от города аль-Растан военнослужащие нашли схрон. Он был расположен в одном из заброшенных зданий.

Mil.ru Самодельный миномет

Тайник предназначался для хранения разнообразного оружия и в большом количестве. Среди находок оказались артиллерийские боеприпасы, минометные мины, самодельные фугасы и даже самодельные артиллерийские орудия.

Кроме этого, найдены так называемые установки «адского огня». Установка представляет собой артиллерийское орудие кустарного производства, которое ведет огонь газовыми баллонами. При сравнительно невысокой дальности стрельбы такой «снаряд» способен привести к большим разрушениям и нанести серьезный урон, так как по характеристикам в чем-то похож на боеприпас объемного взрыва.

Найденное оружие и боеприпасы исламисты должны были сдать в ходе процедуры подготовки к эвакуации иурегулирования своего статуса. Однако боевики решили его припрятать, а затем, используя грузовой транспорт, который идет в провинцию Идлиб, тайно вывезти.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, как сирийские спецслужбы перекрывают каналы поставок оружия и боеприпасов в провинцию Идлиб.