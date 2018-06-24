Дамаск, 24 июня, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что присутствие вооружённых сил Российской Федерации в его стране очень важно с точки зрения поддержания баланса сил в мире. Об этом Асад заявил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 2017

По словам Асада, у его страны есть две стратегические заинтересованности, связанные с Россией — это борьба с международным терроризмом и восстановление баланса сил в мире, который был утрачен после распада Советского Союза.

«В отношениях с Россией у нас две главных опции. Во-первых, и Сирия, и Россия заинтересованы в борьбе с терроризмом и победе над ним в Сирии, в России, в любой другой части мира. Вторая опция — долгосрочная. Россия играет очень важную роль в восстановлении мирового баланса, который был утрачен после распада Советского Союза», — сказал Асад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Асад заявил, что западные страны ни при каких условиях не будут участвовать в послевоенном восстановлении Сирии.