Сочи, Краснодарский край, 24 июня, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В ходе матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Швеции на стадион «Фишт» в Сочи установлен новый рекорд посещаемости. Игра состоялась накануне, 23 июня.

(сс) Oleg Bkhambri Стадион «Фишт»

Чтобы посмотреть матч между шведами и германцами на стадион пришли 44 287 зрителей. Это новый рекорд для «Фишта».

Предыдущий рекорд составлял 43 866 зрителей, которые пришли посмотреть мачт между сборными Испании и Португалии.

Напомним, что испанцы сыграли с португальцами вничью со счетом 3:3. Немцы с трудом одолели шведом — 2:1. При этом победный гол немцы забили на 5-й дополнительной минуте после второго тайма.