Сочинский стадион «Фишт» обновил рекорд посещаемости
Сочи, Краснодарский край, 24 июня, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В ходе матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Швеции на стадион «Фишт» в Сочи установлен новый рекорд посещаемости. Игра состоялась накануне, 23 июня.
(сс) Oleg Bkhambri
Стадион «Фишт»
Чтобы посмотреть матч между шведами и германцами на стадион пришли 44 287 зрителей. Это новый рекорд для «Фишта».
Предыдущий рекорд составлял 43 866 зрителей, которые пришли посмотреть мачт между сборными Испании и Португалии.
Напомним, что испанцы сыграли с португальцами вничью со счетом 3:3. Немцы с трудом одолели шведом — 2:1. При этом победный гол немцы забили на 5-й дополнительной минуте после второго тайма.