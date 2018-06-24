Анкара, 24 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Турции проведена 4-я международная конференция «Китай и Средний Восток», организованная Шанхайским университетом, сообщает 23 июня Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В центре внимания участников с обеих сторон оказалась китайская инициатива «Одного пояса, одного пути», реализация которой, по мнению выступавших, способствует неуклонному углублению отношений сотрудничества между регионами.

Как отметил один из организаторов Тугрул Кескин, Китай не склонен вмешиваться во внутренние дела государств-партнеров и оказывает им систематическую помощь и поддержку. Поэтому страны Ближнего и Среднего Востока, высоко оценивая проект «Пояса и пути», выступают за расширение сотрудничества с Китаем.

Важную роль на конференции отвели осуждению коммуникационной роли, которую играют туристические потоки в страны региона из КНР. Благодаря этому, растут возможности Китая в сфере «мягкой силы», которые в значительной мере осуществляются через Институты Конфуция, имеющиеся уже практически в каждой восточной стране.