Вашингтон, 24 июня, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся урегулировать все торговые и экономические споры с Китайской Народной Республикой. Такое заявление Трамп сделал накануне, 23 июня, выступая на форуме Республиканской партии в Лас-Вегасе.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Трамп заявил, что сейчас американские власти должны очень активно работать над вопросом торговли с Китаем. Он подчеркнул, что по итогам 2017 года американская экономика потеряла около $500 млрд от невыгодной торговли с Китаем. Стоит отметить, что именно в $500 млрд власти США оценивают дефицит в торговле с Китаем.

«Только подумайте, $500 млрд! США урегулируют этот вопрос с Китаем», — сказал Трамп.

Он также заверил своих сопратийцев, что у него сложились хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином и это должно помочь решит данный болезненный вопрос.

Также Трамп отметил, что переговоры по урегулированию торговых споров с Китаем уже ведутся.

Стоит отметить, что несмотря на оптимистичное заявление Трампа, торговая война между Китаем и США разрастается, а переговоры не дают результатов. 15 июня власти США в очередной раз одобрили введение 25%-ной пошлины на ряд товаров, произведенных в Китае, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд.

В ответ на это Пекин заявил, что разрывает все заключенные с США торговые и экономические договорённости и вводит ответные меры на американские пошлины.