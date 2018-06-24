* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 24 июня, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака, передает Reuters.

(сс) PublicDomainPictures Заложник

Террористы угрожают убить заложников через три дня, если власти провинции Анбар не отпустят всех заключенных суннитов из тюрем, отмечает агентство.

Похищенные являются шиитами.

Ранее иракские военные нанесли авиаудар в Сирии по собранию глав ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате убиты 45 членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).