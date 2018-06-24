Москва, 24 июня, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Леонид Калашников (КПРФ) прокомментировал заявление русофобской украинской писательницы Ларисы Ницой, которая считает, что Россия «украла» у Украины название. Соответствующее заявление он сделал накануне, 23 июня, журналистам.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (Операция глупости). 1475-1480

Ницой, чей писательский талант довольно сомнителен, решила прославиться глупыми и подчеркнуто антироссийскими высказываниями, которые пользуются у украинской власти и украинских СМИ популярностью.

Решив по эксплуатировать мифическую тему «украинства», она заявила, что Украина якобы и является настоящей Русью, а современная Россия просто украла это название (интересно каким образом?), и на самом деле должна называться Московией. Украинцы, по логике Ницой, должны называться русскими, а те русские, которые живут в России, никакие не русские, а московиты.

Стоит отметить, что такой «логикой» пользуются некоторые ярые украинские нацисты, искушенные в вопросах истории.

Ряд российских общественных и политических деятелей решил ответить на бредни Ницой. Отвечать на них все равно необходимо, так как в политике иногда приходится по нескольку раз доказывать самые простые и, казалось бы, очевидные истины.

Калашников напомнил, что в Средние века существовала Киевская Русь, в состав которой входила часть территории современной России и Украины. При этом самого слова «Украина» вообще не существовало. Таким образом, можно утверждать, что это Украина украла у России Киев.

«Все было Киевской Русью. Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился лучше», — сказал депутат.

Доктор исторических наук Сергей Перевезенцев отметил, что Ницой в вопросах истории проявляет совершенную безграмотность. Он напомнил, что государем всея Руси назвался ещё Иван III, который правил во второй половине XV — начале XVI века. И опять же никакой «Украины» на тот период не существовало — часть тех земель, которыми владеет сейчас Украина, входила в состав Великого княжества Литовского, часть в состав Крымского ханства, а остальные подчинялись Москве. И именно те земли, что подчинялись Москве, собственно и были Великим княжеством Московским и назывались Русью, а затем Россией, даже в западных источников.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич (Смоленская область) заявил, что заявления Ницой является очередной неудачной попыткой утешаться мнимым былым величием в условиях кризиса.