Могилёв, Белоруссия, 24 июня, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его страна может потерять суверенитет, если не сможет выполнить задачи, стоящие перед национальной экономикой. Об этом Лукашенко заявил накануне, 24 июня, в ходе рабочей поездки в Могилевскую область.

ИА REGNUM Лукашенко

Лукашенко прямо заявил, что в случае, если в ближайшие годы Белоруссия не сможет решить ряд ключевых экономических задач, то страна может перестать быть независимой.

«Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги», — сказал Лукашенко.

При этом он не уточнил, о каком именно государстве, в состав которого может войти Белоруссия, идёт речь.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что он совершенно не возражает против приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий. Но такая приватизация должна проходить на «железных условиях».

Он пояснил, что работники тех государственных сельхозпредприятий, которые могут быть приватизированы, должны быть обязательно защищены, сохранить свои рабочие места после смены собственника и получать достойную заработную плату.