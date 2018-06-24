Москва, 24 июня, 2018, 05:53 — ИА Регнум. Иностранные инвесторы вывели из России за неделю рекордную за последние три года сумму $460 млн, сообщает «Коммерсант».

Виктор Дюбрейль. Бочки с деньгами. 1897

Отмечается, что отток капитала с российского рынка продолжается уже почти два месяца. За это время из фондов было выведено около $1,8 млрд. Отмечается, что самый крупный вывод денег инвесторов за одну неделю последний раз наблюдался в августе 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова заявила, что прекращение оттока капитала из России в ближайшее время не предвидится.