Манаус, Бразилия, 24 июня, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Огромная змея стала препятствием для автомобилей в бразильском городе Манаус. Выползшую на дорогу анаконду сняли на видео, ролик доступен для просмотра в YouTube.

ddouk Анаконда

Водители, как следует из ролика, останавливались, увидев анаконду длиной около 3 м. Вместе со своими пассажирами они наблюдали за змеей.

В описании видео говорится, что дорога проходит через зеленую зону города, поэтому здесь можно встретить диких животных.

Анаконды встречаются в тропической части Южной Америки к востоку от Анд. Длина взрослой особи может превышать 5 м.

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