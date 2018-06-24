Хараре, 24 июня, 2018, 05:02 — ИА Регнум. Российское посольство в Зимбабве решительно осудило покушение на президента страны Эммерсона Мнангагву, в результате которого пострадали восемь человек. Соответствующее заявление опубликовано 24 июня в микроблоге дипмиссии в Twitter.

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«Считаем недопустимым подобные вещи в политической борьбе», — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что солидарны с зимбабвийским народом, который желает мирных и спокойных выборов. Пострадавшим в посольстве пожелали скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня на стадионе в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг действующего президента Мнангагвы, прогремел взрыв. Среди пострадавших — вице-президент Зимбабве Кембо Мохади.