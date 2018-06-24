Москва, 24 июня, 2018, 04:56 — ИА Регнум. Новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для инновационного центра «Сколково» планируется построить на базе железнодорожной станции «Трехгорка», заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщают «Известия».

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Хуснуллин подчеркнул, что для улучшения транспортного обеспечения «Сколково» столичные власти планируют реконструировать участок белорусского направления железной дороги, а на базе старой платформы создать новый ТПУ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что столичная транспортная инфраструктура справилась с высокой нагрузкой во второй день мундиаля.