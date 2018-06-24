Рим, 24 июня, 2018, 04:15 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал наглецом президента Франции Эммануэля Макрона. Выступая на пресс-конференции, Сальвини раскритиковал миграционную политику Парижа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

В заявлении Сальвини говорится, что за четыре года беженцы высаживались в Италии 650 тыс. раз, власти страны получили 430 тыс. запросов. До настоящего момента в гостиницах и квартирах размещены 170 тыс. предполагаемых беженцев, что обошлось казне более чем в 5 млрд евро.

Если для «наглого президента Макрона это не проблема», отмечает Сальвини, пусть Франция откроет порты и прекратит отказывать мигрантам в высадке на своей территории. Французским властям не удастся сделать из Италии лагерь для беженцев в масштабах всей Европы, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянские политики обвинили европейских партнеров, и в первую очередь Францию, в отсутствии реальной помощи мигрантам. 23 июня Макрон заявил, что Италия не страдает от миграционного кризиса в такой степени, как это было до 2017 года.

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