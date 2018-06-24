Анкара, 24 июня, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Досрочные выборы президента Турции, а также выборы в парламент пройдут 24 июня.

Тициан. Сулейман Великолепный (фрагмент). 1530

Согласно новой Конституции, принятой на референдуме в 2017 году, после выборов Турция из парламентской республики станет президентской. Также по новой Конституции парламентские и президентские выборы проводятся одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM, основные партии турецкой оппозиции заявили о намерениях разместить более полумиллиона наблюдателей на выборах с целью предотвращения фальсификаций.