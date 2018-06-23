Лондон, 24 июня, 2018, 02:57 — ИА Регнум. Британские актеры Роуз Лесли и Кит Харингтон — участники проекта «Игра престолов» — сочетались браком. Об этом сообщает журнал Time.

Цитата из т/с «Игра престолов». реж Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз. 2011. США, Великобритания Кит Харингтон и Роуз Лесли

Торжественная церемония состоялась 23 июня в шотландской области Абердиншир. Здесь во владении клана Лесли находится старинная церковь Рейн. Кроме того, отцу новобрачной Себастьяну Лесли принадлежит замок Уордхилл.

Кит Харингтон был одет в классический смокинг, его избранница пошла к алтарю в белом кружевном платье. На свадьбе присутствовали другие звезды популярного сериала: Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Джон Брэдли-Уэст.

Как сообщало ИА REGNUM, Роуз Лесли и Кит Харингтон познакомились в 2012 году на съемках сериала «Игра престолов». По сюжету между ними также возникают чувства: бастард Эддарда Старка Джон Сноу встретил «одичалую» девушку по имени Игритт, когда отправился за Стену.

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