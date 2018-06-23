Лондон, 24 июня, 2018, 00:36 — ИА Регнум. В марше против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне приняло участие более 100 тысяч человек, сообщает Sky News.

Welsh photographs Brexit

Сообщается, что акция была приурочена к годовщине референдума о выходе из ЕС в 2016 году. Демонстранты прошли маршем от улицы Пэлл-Мэлл до Парламентской площади. Также отмечается, что акция сторонников Brexit прошло около Вестминстера.

Как сообщало ИА REGNUM, европейский аэрокосмический концерт Airbus может закрыть свои производства в Великобритании из-за неопределенности соглашений между Великобританией и ЕС по дальнешим шагам в рамках Brexit.