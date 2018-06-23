Москва, 24 июня, 2018, 00:19 — ИА Регнум. ФИФА на официальном сайте сообщила об открытии дисциплинарных дел против футболистов сборной Швейцарии Джердана Шакири и Гранита Джаки. Как сообщало ИА REGNUM, швейцарцы обыграли Сербию со счётом 2: 1, а её лидеры Шакири и Джака отпраздновали голы, изображая орлов — то есть, намекая на флаг Албании. Фокус в том, что оба футболиста косоварского происхождения. Шакири даже играет в бутсах с флагом Косово. И уж где, как ни в матче с сербами, ему было подчеркнуть это? Косово ведь — история особенная. Ясно, что сербы пришли от такого поведения швейцарцев в ярость.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Добавило им эмоций и судейство немца Феликса Бриха. На этот счёт главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич был категоричен: «Мы просто были ограблены. Тем не менее я виноват в поражении. После матча арбитр не сказал мне ничего особенного. Я бы отправил его в Гаагу и судил так, как он нас в матче со Швейцарией. Три наших полузащитника получили жёлтые карточки в первом тайме. Речь идёт об игроках, которые должны быть самыми агрессивными на поле. Это неслучайно».

Защитник Сербии Александр Коларов также удивился назначению немецкого арбитра на матч со швейцарцами. Он отметил, что соперники и судья постоянно переговаривались друг с другом. В отношении Младена Крстаича также открыто дисциплинарное дело.

ФИФА очень строго относится к вмешательству политики в футбол, а потому и Крстаич, и Шакири с Джакой могут быть серьёзно наказаны. Как сообщало ИА REGNUM, в последнем туре группового этапа сборная Сербии сыграет с Бразилией, а швейцарцы встретятся с костариканцами.

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