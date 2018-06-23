Краснодар, 23 июня, 2018, 23:01 — ИА Регнум. 23 июня на стадионе «Фишт» был разыгран матч 2-го тура группы F в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Германии и Швеции. Противостояние завершилось волевой победой Германии со счётом 2:1.

Fifa.com Матч Швеция — Гремания

На 32-й минуте вингер «Тулузы» Ола Тойвонен открыл счёт, замкнув передачу Виктора Классона — 0:1. В дебюте второго тайма левый форвард «Боруссии» Марко Ройс вернул Германию в борьбу за место в плей-офф турнира — 1:1. В конце матча Тони Кроос вырвал победу после ассиста Ройса.

Статистика матча (Германия/Швеция)

Удары 9/5

Удары в створ 4/4

Владение 71%/29%

Фолы 12/9

Набрав по 3 очка за 2 тура, Германия и Швеция делят 2-ю строчку и все решат в 3-м туре.

Составы на матч:

Германия: Нойер, Хектор, Рюдигер, Боатенг, Киммих, Дракслер, Кроос, Руди, Мюллер, Ройс, Вернер.

Швеция: Ульсон, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен.

Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.

Предупреждения: Экдаль — 52, Боатенг — 71, Ларссон — 90+5.

Удаления: Боатенг — 82.

Голы: Тойвонен 32 — 0:1, Ройс 48 — 1:1, Кроос 90+4 — 2:1.