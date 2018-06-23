Лос-Анджелес, США, 23 июня, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Российский нападающий Илья Ковальчук, ранее выступавший за санкт-петербургский хоккейный клуб «СКА», подпишет трехлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сказал генеральный менеджер «Кингз» Роб Блейк, слова которого обнародованы на сайте хоккейного клуба.

mark6mauno Илья Ковальчук

«Мы рады появлению Ковальчука в команде «Лос-Анджелес Кингз», — сказал Блейк. — Команда с его приходом добавит в мастерстве и в желании побеждать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 г. нападающий Илья Ковальчук заявил, что намерен продолжить карьеру в НХЛ и собирается провести там ближайшие два-три сезона.

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