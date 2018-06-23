Кронштадт, Санкт-Петербург, 23 июня, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Более 700 морских офицеров выстроились сегодня, 23 июня, в парадной белоснежной форме на Якорной площади Кронштадта. Здесь прошла торжественная церемония выпуска военных моряков, завершивших обучение в различных подразделениях Военного Учебно-Научного центра ВМФ России (ВУНЦ ВМФ).

ВМФ России Выпуск офицеров ВМФ в Кронштадте

Мероприятие прошло под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва. В церемонии также приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, ветераны флота, представители оборонных предприятий.

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ, в ходе церемонии Владимир Королёв лично вручил погоны, награды и дипломы ряду выпускников.

Из числа тех, кто получил сегодня офицерские погоны, кортики и дипломы, более 140 человек прошли обучение по программам высшей военной оперативно-тактической подготовки (магистратуры).

Еще 140 человек получили дополнительное профессиональное образование. «Это, прежде всего, командиры подводных лодок и надводных кораблей, флагманские специалисты соединений флота», — пояснили в Минобороны.

Более 330 выпущенных сегодня лейтенантов пополнят офицерский корпус ВМФ и займут первичные офицерские должности на кораблях и в воинских частях.

ВМФ России Церемония на Якорной площади Кронштадта

Кроме того, сегодня завершили обучение в ВУНЦ ВМФ более 80 офицеров военно-морских сил 11 государств — Абхазии, Анголы, Алжира, Вьетнама, Джибути, Казахстана, Китая, Мозамбика, Никарагуа, Туркменистана, Южной Кореи.

В общей сложности в этом году ВУНЦ ВМФ подготовил для военного флота около 1 тысячи специалистов с высшим военным и дополнительным образованием, а также около 200 мичманов.

«Вы приходите на Флот в особое время. Это время активного развития надводной, подводной, воздушной и береговой составляющих Российского ВМФ. Это время, когда боевые корабли и подводные лодки, в рамках военно-морского присутствия, ежедневно подчеркивают мощный океанский статус нашей страны своими действиями в различных широтах Мирового океана», — заявил, выступая на Якорной площади Кронштадта, адмирал Владимир Королёв.

Он напомнил, что 2018 год является особенным для всех военных моряков. В этом году исполняется 322 года Российскому регулярному флоту, 100-лет Рабоче-Крестьянскому Красному Флоту, 60-лет Атомному подводному флоту России.

«Эти даты символизирует преемственность традиций и налагают на вас особую ответственность за их продолжение <…> Вам предстоит передавать полученные знания подчиненным, обучать их практическим действиям и заботиться о них», — отметил главком ВМФ России.